Минздрав РФ: в Петербурге погибли 10 человек, пострадали 47

В результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 10 человек, пострадали 47, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия24". До этого Национальный антитеррористический комитет сообщал о девяти погибших, а городские власти — о 22 пострадавших.

По словам Скворцовой, двое из погибших скончались уже в больнице от минно-взрывных ранений и тяжелых ожогов. Министр уточнила, что состояние еще шести пострадавших оценивается как тяжелое.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник около 14:40 по московскому времени. По свидетельствам очевидцев, он прогремел в вагоне поезда вскоре после того, как он отъехал от станции "Сенная площадь" в сторону "Технологического института".

По данным Национального антитеррористического комитета, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России сначала назвала случившееся терактом, однако затем уточнила, что официально еще не квалифицировала события подобным образом.

Кроме того, в комитете заявили, что еще одна бомба была обнаружена в бесхозной сумке на станции метро "Площадь Восстания". Она не взорвалась и была обезврежена взрывотехниками.

По данным НАК, взрывное устройство было самодельным. Его мощность и тип ведомство не уточняет. Блогер Илья Варламов опубликовал в своем ЖЖ фотографию, на которой, по его словам, предположительно запечатлено это устройство, замаскированное под огнетушитель.

Источник Интерфакса утверждает, что предполагаемый организатор взрыва попал на камеры видеонаблюдения, однако официально эта информация не подтверждена.

Все петербургское метро закрыто, а все пассажиры из него эвакуированы. Усилены меры безопасности в метрополитенах и других городов, в том числе в Москве. Русская служба Би-би-си освещает события в режиме реального времени.