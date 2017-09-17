Минздрав РФ придумал наказание для родителей за отказ от вакцинации детей

Министерство здравоохранения России предложило изменять условия страхования граждан, если они отказались от вакцинации своих детей. Об этом глава ведомства Вероника Скворцова рассказала в эфире программы ”Итоги недели” на телеканале НТВ в воскресенье, 17 сентября.

По ее словам, Минздрав не может обязать граждан делать прививки детям, но ищет другие способы повлиять на них. ”Мы пытаемся договориться с Фондом социального страхования, чтобы какие-то механизмы, в том числе и материальные, включались. Скажем, если ребенок заболевает по вашей вине, вы отказались от его вакцинации, может быть, имеет смысл, чтобы больничный лист вам оплачивался не так, как всем остальным”, — пояснила она.

Министр добавила, что ведомство готовит законопроект, который бы запрещал искажать информацию о лечении тех или иных заболеваний, например, кори, передает Lenta.ru.

”У многих ментально сохранилось ощущение, что надо в детстве переболеть инфекциями. Но сейчас это противоречит здравому смыслу. В странах, которые рядом с нами находятся — в той же Европе — вспышки кори достаточно часты, и они сопровождаются очень серьезными осложнениями. Поэтому, конечно, прививать надо”, — сказала Скворцова.

Она отметила, что качество вакцин в России находится на высоком уровне. ”Мы их вводим всему детскому населению, и мы меняем таким образом иммунитет целого поколения. Крайне редко встречаются какие-то побочные действия. И по технологиям формирования новых вакцин, в том числе самых продвинутых векторных вакцин мы первые в мире”, — заверила министр.

Скворцова также сообщила, что начало эпидемии гриппа ожидается в стране в конце осени. В этом году, по данным Минздрава, будет главенствовать штамм AH1N1 (”свиной грипп”). В ведомстве вакцинацию называют главным оружием против него.