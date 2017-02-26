Минздрав Малайзии: брат Ким Чен Ына умер в муках

Смерть единокровного брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына наступила в течение 15-20 минут от большой дозы токсина VX. Ким Чон Нам умер в муках, и его не могло бы спасти ни одно противоядие, заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам.

Малайзийские медики завершили анализ результатов вскрытия Ким Чон Нама. "В ближайшее время доклад будет направлен в полицию, — пообещал глава Минздрава. Количество вещества VX, которое мы обнаружили (при вскрытии), было настолько большим, что оно моментально воздействовало на сердце и легкие. Он скончался в течение 15-20 минут, воздействие яда было очень быстрым". (Цитата по ТАСС.)

Как указал министр, всего 10 миллиграммов этого вещества приводят к летальному исходу.

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов, напоминает ВВС.

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Полиция Малайзии 14 февраля подтвердила смерть Ким Чон Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. ВВС указывает, что обе предполагаемые исполнительницы преступления не пострадали, а в здании аэропорта не было найдено следов токсина. Некоторые эксперты предполагают, что в распоряжении каждой из подозреваемых могли быть различные элементы токсина, сами по себе не приводящие к серьезному отравлению или смерти. Именно поэтому Ким Чон Нама они атаковали вдвоем, и на коже жертвы отдельные элементы соединились в VX.

По делу о смерти Ким Чен Нама подозреваются по меньшей мере восемь человек. Четверо из них задержаны: это гражданки Вьетнама и Индонезии, близкий знакомый одной из них, гражданин Малайзии, а также гражданин КНДР. Еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне. Кроме того, стражи порядка хотят допросить еще двоих — сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной местной актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года.