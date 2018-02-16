Минюст США обвинил 13 россиян во вмешательстве в выборы

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало документ, согласно которому в отношении 13 граждан России выдвинуты обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками петербургского Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых также бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством. Тем временем, Пригожин отрицает связь с компанией.

В список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов.

Этих лиц обвиняют в "сговоре с целью мошенничества против США", а также в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а также "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах".

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

Решение о виновности обвиняемых вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.

"Сговор имел целью нечестными методами ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной деятельности администрации США для того, чтобы позволить обвиняемым (лицам — ИФ) вмешаться в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года", — говорится в документе.

При этом суд утверждает, что обвиняемые при помощи информации, полученной из американских соцсетей, украденных личных данных и американской компьютерной инфраструктуры пытались повлиять на выборы 2016 года. В частности, речь идет о размещении политической рекламы, о распространении "информации компрометирующего характера" о бывшем госсекретаре США и кандидате от демократов Хиллари Клинтон и информации в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Кроме того, россиян обвиняют в попытках организовать акции протеста в США.

Кроме этого, по версии суда, эти лица предприняли действия по сокрытию улик преступлений, включая удаление аккаунтов в соцсетях.