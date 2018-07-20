20.07.2018, 08:14

Минюст США не исключает новых российских кибератак

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Deutsche Welle
EST
Häkker
HäkkerFoto: Argo Ingver

Россия будет и дальше пытаться манипулировать выборами в США. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн в четверг, 19 июля, на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо).

Он назвал попытки вмешательства в президентские выборы 2016 года в США одним из множества примеров враждебной деятельности в киберпространстве, сравнив их с "лишь одним деревом в растущем лесу". По мнению Розенстайна, офицеры российской разведки ежедневно занимаются взломом американских компьютеров.

Первый замглавы Минюста США рассказал о новых планах, призванных упреждать кибератаки против США на раннем этапе. Речь идет о взаимодействии всех федеральных ведомств в целях опознания возникающих угроз и оперативном доведении этой информации до тех политических организаций, госслужащих, кандидатах на государственные должности, финансовых институтов и СМИ, которые были целями этих атак.

Род Розенстайн пообещал жестко вести расследования и разбирательства в отношении лиц, укрывающихся в странах, которые не выдают своих граждан по запросу США.

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