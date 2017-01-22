Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение президента США Дональда Трампа назначить своим советником своего зятя Джареда Кушнера не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.

В ведомстве заключили, что президент обладает специальными полномочиями, благодаря которым посты в Белом доме не подпадают под действие закона.

Федеральный закон против кумовства запрещает президенту назначать родственников на посты в правительственных учреждениях. В команде Трампа настаивали, что этот закон не относится к работе в Белом доме.

35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту старшего советника в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики.

У Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.

Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера.

Кроме того, Джаред Кушнер — издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer.

Считается, что Дональд Трамп прислушивается к мнению своего зятя.

Во время избирательной кампании Кушнер руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

В редакционной статье, опубликованной в принадлежащей ему газете New York Observer, Джаред Кушнер, по вероисповеданию иудей, защищал Трампа от обвинений в антисемитизме.