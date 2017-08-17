Минюст РФ внес ”Свидетелей Иеговы” в список запрещенных организаций

Министерство юстиции России внесло в перечень незаконных организаций ”Свидетелей Иеговы”. Об этом сообщается на сайте министерства, передает Gazeta.ru.

”16 августа 2017 года Минюстом России в перечень общественных объединений и религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом ”О противодействии экстремистской деятельности”, включена религиозная организация ”Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России” и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что организации внесены в список на основании решения Верховного суда от 20 апреля 2017 года, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда от 17 июля 2017 года в соответствии с Кодексом административного судопроизводства России и Федеральным законом ”О противодействии экстремистской деятельности”.

В апреле Верховный суд признал ”Свидетелей Иеговы” экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. 17 июля Верховный суд признал ликвидацию законной.

Ранее сообщалось, что российское отделение ”Свидетелей Иеговы” намерено обжаловать ликвидацию организации в России.