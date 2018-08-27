Минюст РФ отказал в регистрации партии Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил об отказе в регистрации созданной его сторонниками партии "Россия будущего". Решение принято "в соответствии с подпунктами "а" и "г" пункта 1 и пункта 1.1 статьи 20 федерального закона "О политических партиях", говорится в письме Министерства юстиции, которое Навальный в понедельник, 27 августа, опубликовал на своем сайте.

Далее ведомство отметило, что активисты не предоставили все необходимые для регистрации документы. В частности, отсутствовала часть протоколов региональных отделений о выдвижении делегатов на съезд и протоколов о проведении собраний региональных отделений, указывается в письме. Отказ в регистрации может быть обжалован в суде и препятствует повторной подаче документов, отмечается далее в документе.

Повторная попытка

6 августа сторонники Навального сообщили, что повторно подали в Минюст документы для регистрации партии "Россия будущего". "Провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки", — сообщил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Первоначально сторонники Навального подали документы на регистрацию партии "Россия будущего" 22 июня. В середине июля стало известно о том, что Минюст приостановил регистрацию, объяснив это несоответствием устава партии ряду требований закона "О политических партиях". На устранение нарушений отводилось время до 10 октября.