Минюст решил проверить фонд кампании Навального

Министерство юстиции России проверит работу "Пятое время года", через который ведется президентская кампания Алексея Навального.

Об этой внепланой проверке рассказал глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, занимающий должность гендиректора "Пятого времени года".

Волков рассказал, что в фонде официально работают сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений и аналогичные документы.

"Собственно, все деньги, которые перечисляют нам жертвователи на карту Сбербанка, через PayPal или биткоинами, в итоге аккумулируются в фонде и дальше тратятся на нужды кампании уже оттуда", — уточнил Волков.

Волков выложил на своем сайте скан полученного из минюста уведомления, из которого, по его словам, следует, что в ведомство придется отправить "пару "Газелей" разнообразных документов".

Так, в министерстве требуют предоставить сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, а также предоставить договоры пожертвований и другие.

В случае "непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме" затребованных документов, говорится в уведомлении, фонду грозит штраф. В уведомлении сразу же указано, что протокол об административном нарушении будет составлен в 15:00 29 ноября в здании московского управления минюста.

Алексей Навальный заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента России в конце прошлого года. В рамках предвыборной кампании штабы Навального были открыты в десятках российских городов. При этом у него не погашена судимость по так называемому делу "Кировлеса", что может стать препятствием дял его регистрации в качестве кандидата.