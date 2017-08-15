Минтранс сообщил о восстановлении экономических отношений между Латвией и Россией

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что экономические отношения между Латвией и Россией восстанавливаются и начинают расти. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Статистика говорит о восстановлении наших отношений и начале роста”, — сказал Соколов.

Ранее сообщалось, что посольство Латвии в Москве прекратит аккредитацию туроператоров России с сентября.

Уточняется, что посольство приняло данное решение из-за того, что количество виз, выданных россиянам при посредничестве турфирм, не превышало 5% от их общего количества.