Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Основными причинами падения Ту-154 могут быть техническое состояние самолета или ошибка пилота. Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает ”РИА Новости”.

Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

”Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности”, — сказал Соколов.

Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимаются следствие и специальная техническая комиссия при Минобороны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник. ​

Самолет Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие и глава фонда ”Справедливая помощь” Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Ту-154 совершил в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Однако спустя несколько минут после взлета он пропал с радаров. Пассажиры воздушного судна летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, которые участвуют в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.

Катастрофа Ту-154 над Черным морем. Главные факты

Версии крушения лайнера назывались и ранее. Источник ”Интерфакса” в экстренных службах накануне днем сообщил, что основной версией авиакатастрофы является техническая неисправность. Однако позже глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что Ту-154 был технически исправен. Специалисты проводили регламентные работы на воздушном судне в сентябре этого года.

Собеседник ”Интерфакса” утверждал, что версия ошибки пилота ”маловероятна”. Они, по его словам, имели ”большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов”. Однако источник ”РИА Новостей” отметил, что ошибка пилотирования входит в число приоритетных версий.

Версия теракта на борту Ту-154 также рассматривается, сообщала ”Фонтанка” со ссылкой на источник в Минобороны. При этом собеседник издания уточнил, что это стандартная проверка, которая проводится в таких случаях. В Центре общественных связей ФСБ России РБК не смогли ни подтвердить,​ ни опровергнуть информацию о возможном теракте.

Позже ”Коммерсантъ” со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых структур сообщил, что версия теракта маловероятна. По его словам, террористический акт на борту Ту-154 ”зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону”.