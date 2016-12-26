Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Основными причинами падения Ту-154 могут быть техническое состояние самолета или ошибка пилота. Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает ”РИА Новости”.

Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

”Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности”, — сказал Соколов.

Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимаются следствие и специальная техническая комиссия при Минобороны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник. ​

Четыре версии ФСБ

Чуть позднее в ФСБ также заявили, что версия теракта не является основной при расследовании обстоятельств крушения Ту-154, пока не обнаружены признаки, по которым можно было бы судить о террористическом акте на борту самолета.

К настоящему моменту нет признаков, что на борту разбившегося Ту-154 мог произойти теракт, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

”Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено”, — передает агентство.

ФСБ заявила, что сейчас рассматриваются четыре основные версии крушения самолета. Среди них — ”попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета”.

При этом ведомство сообщило, что на данный момент установлены очевидцы падения самолета. Также есть запись видеорегистратора, которую изучают следователи. ​

ФСБ России также сообщила, что на борту помимо восьми членов экипажа и 84 пассажиров находился их багаж и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). В ведомстве подчеркивают, что груз военного и двойного назначения и пиротехнические средства не перевозились.

Самолет Минобороны разбился в Черном море 25 декабря. Он исчез с радаров спустя минуту после взлета с аэродрома. В Адлере он совершал дозаправку, чтобы отправиться на авиабазу Хмеймим, где пассажиры должны были поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом. Изначально планировалось, что самолет должен был совершить дозаправку в Моздоке, но местоположение изменилось из-за сложных погодных условий, указывает ФСБ.

По прибытии в аэропорт Ту-154 был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ и военнослужащими Минобороны. При взлете скорость воздушного судна составляла 345 км/ч, что является штатной, сообщает ФСБ.

Другие версии

Версии крушения лайнера назывались и ранее. Источник ”Интерфакса” в экстренных службах накануне днем сообщил, что основной версией авиакатастрофы является техническая неисправность. Однако позже глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что Ту-154 был технически исправен. Специалисты проводили регламентные работы на воздушном судне в сентябре этого года.

Собеседник ”Интерфакса” утверждал, что версия ошибки пилота ”маловероятна”. Они, по его словам, имели ”большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов”. Однако источник ”РИА Новостей” отметил, что ошибка пилотирования входит в число приоритетных версий.

Версия теракта на борту Ту-154 также рассматривается, сообщала ”Фонтанка” со ссылкой на источник в Минобороны. При этом собеседник издания уточнил, что это стандартная проверка, которая проводится в таких случаях. В Центре общественных связей ФСБ России РБК не смогли ни подтвердить,​ ни опровергнуть информацию о возможном теракте.

Позже ”Коммерсантъ” со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых структур сообщил, что версия теракта маловероятна. По его словам, террористический акт на борту Ту-154 ”зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону”.