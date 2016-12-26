Основными причинами падения Ту-154 могут быть техническое состояние самолета или ошибка пилота. Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает ”РИА Новости”.
Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.
Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.
”Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности”, — сказал Соколов.
Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимаются следствие и специальная техническая комиссия при Минобороны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник.
Четыре версии ФСБ
Чуть позднее в ФСБ также заявили, что версия теракта не является основной при расследовании обстоятельств крушения Ту-154, пока не обнаружены признаки, по которым можно было бы судить о террористическом акте на борту самолета.
К настоящему моменту нет признаков, что на борту разбившегося Ту-154 мог произойти теракт, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ).
”Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено”, — передает агентство.
ФСБ заявила, что сейчас рассматриваются четыре основные версии крушения самолета. Среди них — ”попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета”.
При этом ведомство сообщило, что на данный момент установлены очевидцы падения самолета. Также есть запись видеорегистратора, которую изучают следователи.
ФСБ России также сообщила, что на борту помимо восьми членов экипажа и 84 пассажиров находился их багаж и 150 кг груза (продукты питания и медикаменты). В ведомстве подчеркивают, что груз военного и двойного назначения и пиротехнические средства не перевозились.
Самолет Минобороны разбился в Черном море 25 декабря. Он исчез с радаров спустя минуту после взлета с аэродрома. В Адлере он совершал дозаправку, чтобы отправиться на авиабазу Хмеймим, где пассажиры должны были поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом. Изначально планировалось, что самолет должен был совершить дозаправку в Моздоке, но местоположение изменилось из-за сложных погодных условий, указывает ФСБ.
По прибытии в аэропорт Ту-154 был взят под охрану сотрудниками Пограничной службы ФСБ и военнослужащими Минобороны. При взлете скорость воздушного судна составляла 345 км/ч, что является штатной, сообщает ФСБ.
Другие версии
Версии крушения лайнера назывались и ранее. Источник ”Интерфакса” в экстренных службах накануне днем сообщил, что основной версией авиакатастрофы является техническая неисправность. Однако позже глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что Ту-154 был технически исправен. Специалисты проводили регламентные работы на воздушном судне в сентябре этого года.
Собеседник ”Интерфакса” утверждал, что версия ошибки пилота ”маловероятна”. Они, по его словам, имели ”большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов”. Однако источник ”РИА Новостей” отметил, что ошибка пилотирования входит в число приоритетных версий.
Версия теракта на борту Ту-154 также рассматривается, сообщала ”Фонтанка” со ссылкой на источник в Минобороны. При этом собеседник издания уточнил, что это стандартная проверка, которая проводится в таких случаях. В Центре общественных связей ФСБ России РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном теракте.
Позже ”Коммерсантъ” со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых структур сообщил, что версия теракта маловероятна. По его словам, террористический акт на борту Ту-154 ”зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону”.