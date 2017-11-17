Минский форум: Беларусь и ЕС — новые друзья?

Впервые за историю Минского форума на нем выступили главы МИД Беларуси и Германии. О сути дискуссий участников и первых итогах форума для белорусско-европейских отношений — DW.

"Беларусь, Германия и ЕС: "Восточное партнерство", гражданское общество и экономические отношения" — таковы темы начавшего работу в белорусской столице в пятницу, 16 ноября, Минского форума. На нынешнем форуме — международной конференции, собирающей дипломатов, политиков, экспертов и представителей НГО из Беларуси и стран ЕС, — впервые в его истории выступил глава МИД Германии, им оказался Зигмар Габриэль.

Стартовавший форум — второй раз после 6-летнего перерыва, связанного с резким ухудшением отношений Минска и Брюсселя после репрессий, которые захлестнули Беларусь после выборов президента в 2010 году. Кроме того, он проходит всего за неделю до саммита "Восточного партнерства", который запланирован на 24 ноября в Брюсселе и на который впервые приглашен президент РБ Александр Лукашенко.

Отношения с ЕС выходят на новый уровень — не в ущерб связям с РФ

У нынешнего форума двойной юбилей: он 15-й по счету, а также отмечает 20-летие с момента основания. На цифровое несоответствие обратил внимание в своем выступлении глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, добавив, что оно свидетельствует о том, что не всегда отношения сторон были безоблачными. Но и в самые непростые времена форум оставался уникальной площадкой для диалога между Беларусью и Германией, а также ЕС. Габриэль указал на необходимость продолжать диалог и поблагодарил хозяев конференции за то, что "после несчастий, которые белорусам принесла Вторая мировая война, они протянули руку дружбы".

Глава МИД ФРГ также сообщил, что идут переговоры об облегчении визового режима ЕС с Беларусю, которая хотела бы заключить рамочное соглашение. В данном вопросе, считает министр, нужно двигаться вперед, т.к. это в интересах обеих сторон. Но прогресс здесь, считает он, зависит и от того, как будет развиваться Беларусь. Ведь у ЕС остаются вопросы по поводу свободы собраний и реформы избирательного законодательства в стране.

Бессменный председатель Минского форума Райнер Линднер (Rainer Lindner) в интервью DW отметил, что нынешний форум имеет особое значение. По его словам, политический диалог впервые вышел на уровень министров иностранных дел РБ и ФРГ, видеоприветствие участникам направила генсек европейской дипломатической службы Хельга Шмид (Helga Schmid), и все это — символ нового сближения между Минском и Берлином, Минском и Брюсселем.

Валерий Карбалевич, эксперт аналитического центра "Стратегия", который был в числе основателей и соорганизаторов форума (он начинался как инициатива общественных организаций) с белорусской стороны, нынешний форум назвал вершиной успеха. Эта инициатива, по его выражению, превратилась в площадку для диалога, что особенно важно сегодня, когда развивается и углубляется процесс нормализации отношений Беларуси и Евросоюза.

Практически все участники дискуссий указали на то, что ЕС не заинтересован развивать сотрудничество с Беларусью в ущерб отношениям Минска с Москвой. Более того, как заверил в интервью DW член президиума Германского общества внешней политики (DGAP) Карстен Фойгт (Karsten Foigt), ЕС и ФРГ заинтересованы в том, чтобы Беларусь имела хорошие отношения с Россией и одновременно выстраивала хорошие отношения с ЕС: "Мы надеемся, что такая комбинация возможна. Мы хотим, чтобы Беларусь была экономически стабильной, ЕС хочет быть окружен странами-соседями со стабильной экономической и политической ситуацией".

Беларусь услышали в ЕС

Белорусские власти последние два года старалась быть более активным, прагматичным и конструктивным партнером, и их услышали и поэтому пригласили участвовать на самом высоком уровне в саммите "Восточного партнерства", констатирует Линднер. В свою очередь посол ФРГ в Минске Петер Деттмар (Peter Dettmar) выразил надежду, что Беларусь "будет представлена на саммите ВП на высшем уровне".

Весьма положительно оценила активность Минска и глава представительства ЕС в РБ Андреа Викторин (Andrea Wiktorin), подчеркнувшая, что отношения сторон должны быть интенсифицированы и улучшены. В ходе дискуссий Викторин настаивала на том, что соблюдение прав человека и приверженность ценностям — основа устойчивого экономического роста и суверенитета. А не наоборот, о чем, в частности, заявил, выступая на форуме, представитель МИД РБ Андрей Бушило.

В то же время нельзя сказать, что точка невозврата в том, что касается улучшения в отношениях РБ и Евросоюза, пройдена, потому что не все страны-члены ЕС доверяют Беларуси, предупреждает представитель европейской дипслужбы Дирк Шубель (Dirk Schuebel). И добавляет, что для возникновения доверия нужны "особые шаги по созданию правового государства". Некоторые из них были сделаны в 2015-2016 годах, но в 2017-м изменений не наблюдалось.

"Время безмолвия прошло"

По этому поводу минский эксперт по внешней политике Андрей Федоров, участвовавший во всех предыдущих форумах, замечает, что сейчас отношения Минска и Брюсселя достигли пика. По его выражению, это не значит, что они будут ухудшаться, но и улучшаться при нынешних белорусских властях они не будут. ЕС хочет, в том числе, таких перемен, на которые Минск вряд ли пойдет, поясняет Федоров.

Между тем критики нынешней политики ЕС в отношении Беларуси настаивают на том, что за бортом остаются вопросы ценностей, подчеркнул в ходе дискуссии Вольфганг Зендер (Wolfgang Sender), программный директор по Беларуси фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung).

На его вопрос, так ли это, ответили Андреа Викторин и и Ханс-Петер Хинрихзен (Hans-Peter Hinrichsen), глава департамента России, Беларуси, Молдавии и "Восточного партнерства" МИД ФРГ. Тема прав человека, по их мнению, присутствует в диалоге между РБ и ФРГ, но не выставляется в качестве предварительного условия, как это было до снятия санкций ЕС.

Страны ЕС едины в том, что касается ценностей, убежден Хинрихзен. По его словам, этих тем — права человека, отмена смертной казни, регистрация НПО и партий, реформирование избирательного законодательства — на переговорах не избегают. "Мы говорим сейчас даже больше на эти темы, просто потому что начали говорить друг с другом. Время безмолвия прошло", — полагает немецкий дипломат. А министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль закончил свое выступление призывом к развитию диалога: "Когда же еще заниматься реформами, как не в год 500-летия Реформации".