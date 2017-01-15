Белоруссия пока не ожидает от Евросоюза ответных шагов на решение ввести безвизовый въезд на срок не более пяти суток для граждан 80 государств, в том числе стран-членов сообщества. Об этом заявил в эфире местного телевидения начальник главного консульского управления белорусского МИД Игорь Фисенко, комментируя соответствующий указ президента республики.

"К сожалению, у них нет такой практики, страны-члены ограничены в принятии подобных решений, все необходимо согласовывать с Брюсселем, какой-либо схемы для принятия таких решений отдельными странами не существует, — сказал дипломат. — Поэтому надеяться на то, что Польша, Литва или Латвия могут сделать что-то подобное в обозримом будущем, невозможно".

По его словам, главным критерием выбора властями в Минске государств для безвизового въезда стала "значимость партнера для Белоруссии (деловых, хозяйственных, гуманитарных, туристических связей), кроме того, учитывалось благополучие страны в миграционном отношении, а также учитывался фактор взаимности".

Фисенко также отметил, что пока прибывать в Белоруссию без виз можно будет только через национальный аэропорт, так как он наиболее хорошо подготовлен для приема дополнительного притока людей. "Нужно, чтобы и на земле было все готово для приема дополнительных гостей", — сказал он, напомнив, что пока пункты пропуска на границе с Литвой, к примеру, с трудом справляются с потоком приезжих. По словам дипломата, ожидается, что в связи с нововведением число туристов увеличится на 20%.

Президент Александр Лукашенко подписал 9 января указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток для граждан 80 государств при пересечении границы в аэропорту Минска. Этот режим начнет действовать с 12 февраля.