Минобороны: задержанный на Украине Агеев не мог стать контрактником

Задержанный в Донбассе россиянин Виктор Агеев не мог за 4 дня стать военнослужащим по контракту в ВС России, передает РИА ”Новости” со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО), пишет Gazeta.ru.

9 июля на украинском телеканале ТСН вышел сюжет об Агееве, в котором показаны и отрывки интервью с ним. В нем он, в частности, заявляет, что является российским военнослужащим и подписывал документы о службе по контракту.

В ЮВО пояснили, что действующий порядок поступления на военную службу в ВС России по контракту ”исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин Агеев”.

”Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более одного месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах”, — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в Новочеркасске нет командования воинской части №65246, как говорится в телесюжете, оно расположено в совершенно другом городе.

”Никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с Агеевым подписывать контракт”, — пояснили в ЮВО.

Телекомпания ”Би-би-си” со ссылкой на источники в минобороны Украины сообщала, что на востоке Украины 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области в плен попал российский военнослужащий Виктор Агеев.

Представитель народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявлял, что Агеев добровольно вступил в ряды народной милиции ЛНР, то есть являлся ополченцем, а не военнослужащим.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российских военнослужащих на территории Украины не было и нет.