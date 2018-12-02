Минобороны Великобритании разослало предупреждение по военным базам из-за Первого канала

21 ноября корреспондент телеканала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков появились возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Как отмечает BBC News, эта бригада занимается кибербезопасностью, работает в соцсетях и даркнете. Российские журналисты снимали базу из машины, вплотную подъезжали к ее территории, а также были замечены возле солдатских казарм в деревне Эрмитаж. На следующий день в эфире Первого канала вышел сюжет о британской ”фабрике троллей под Лондоном”.

В предупреждении, полученном британскими военными, содержится ориентировка на Сиразиева, который возглавляет бюро Первого канала в Лондоне. Военных просят не вступать с журналистом в разговоры, если он появится возле военных баз, и срочно сообщить о случившемся в полицию.