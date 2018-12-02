Минобороны Великобритании разослало предупреждение по военным базам из-за Первого канала

Минобороны Великобритании разослало командирам военных баз страны секретное предупреждение после того, как съемочная группа Первого канала пыталась проникнуть на одну из баз, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Daily Mail.
21 ноября корреспондент телеканала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков появились возле 77-й армейской бригады в графстве Беркшир. Как отмечает BBC News, эта бригада занимается кибербезопасностью, работает в соцсетях и даркнете. Российские журналисты снимали базу из машины, вплотную подъезжали к ее территории, а также были замечены возле солдатских казарм в деревне Эрмитаж. На следующий день в эфире Первого канала вышел сюжет о британской ”фабрике троллей под Лондоном”.
В предупреждении, полученном британскими военными, содержится ориентировка на Сиразиева, который возглавляет бюро Первого канала в Лондоне. Военных просят не вступать с журналистом в разговоры, если он появится возле военных баз, и срочно сообщить о случившемся в полицию.