17.12.2017, 11:10

Минобороны США потратило более $20 млн на исследования НЛО. Зачем?

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bbcrussian.com
EST
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TulnukadFoto: Ilmar Saabas

Министерство обороны США израсходовало миллионы долларов на исследования неопознанных летающих объектов.

В числе прочего в рамках инициативы Пентагон собирал фотографии и видеозаписи объектов, парящих в воздухе или движущихся с необычайно высокой скоростью, сообщают американские СМИ.

Проект под названием "Углубленная программа распознавания аэрокосмических угроз" был запущен в 2007 году и, как сообщают американские СМИ, была свернута в 2012-м.

Ее идея приналежит тогдашнему лидеру демократического большинства в Сенате США Гарри Риду.

"Я не чувствую неловкости, мне не стыдно и не жаль, что я запустил эту штуку. Я сделал то, чего раньше не делал никто", — сказал Рид в интервью New York Times.

Программа обошлась американскому минобороны в сумму более 20 миллионов долларов (1,2 млрд рублей по текущему курсу). Она была закрыта с целью экономии бюджетных денег.

Программа могла использоваться для изучения технологических разработок стран-соперниц США, сообщил Politico бывший штатный сотрудник Конгресса.

"А может, это Китай или Россия пытаются что-то сделать или применяют двигательную установку, о которой мы не знаем?" — рассуждает источник издания.

В текущем году Центральное разведывательное управление США выложило в интернет миллионы страниц рассекреченных документов.

Среди прочего в них можно найти упоминания НЛО, а также рапорты о наблюдении летающих тарелок.

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