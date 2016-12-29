Следов пожара или взрыва на телах погибших пассажиров Ту-154 и фрагментах самолета, разбившегося в районе Сочи, не обнаружено, сообщил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

"Нет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, есть ли на обломках и телах пассажиров следы взрыва или пожара. Он подтвердил еще раз, что версия теракта исключена.

Комиссия по расследованию катастрофы рассматривает около семи версий произошедшей трагедии. "Приоритетной версии нет. В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", — сказал собеседник агентства.

Говоря о содержании этих версий, генерал отметил, что "они стандартные: человеческий фактор, отказ авиационной техники, внешние факторы — сдвиг ветра и орнитологический". "Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие", — добавил он.

По его словам, графическая модель катастрофы будет создаваться в течение 10-20 дней. "Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты", — сказал Байнетов.

Генерал добавил, что несмотря на завершение основной фазы поисковой операции на месте катастрофы Ту-154, работы в Черном море продолжаются, для окончательных выводов нужны дополнительные фрагменты самолета.

Выкладка найденных фрагментов уже началась. Накануне сообщалось, что найдены 12 крупных и 1547 мелких фрагментов самолета. В четверг, 29 декабря, глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, сообщил, что со дна Черного моря подняты 13 крупных и почти две тысячи мелких обломков самолета, а также более 230 фрагментов тел погибших. Он добавил, что район катастрофы обследован полностью и "все, что связано с крушением" и выяснением причин катастрофы (двигатели, шасси) уже поднято.

Комиссия по расследованию катастрофы рассчитывает найти причину трагедии "в течение месяца", добавил представитель Минобороны. "Окончательные выводы о причинах авиационного происшествия мы надеемся сделать не ранее 30 суток", — сказал Байнетдинов.

По его словам, чтобы детально изучить все параметры работы двигателя, самолетных систем, проанализировать весь полет для расшифровки бортовых самописцев, понадобится не менее 10 суток.

Генерал отметил, что в среду, 28 декабря, был обнаружен "второй "черный ящик" разбившегося Ту-154, который был доставлен в Москву. В этот же день в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС началась его расшифровка.

Помимо двух основных аварийных самописцев на борту рухнувшего Ту-154 был также и третий — эксплуатационный, отметил он. По его словам, этот агрегат записывает параметры полетов. "Третьего аварийного накопителя нет", — подчеркнул Байнетдинов. Эксплуатационный накопитель, по его словам, большой роли не играет.

Байнетдинов также сообщил, что уровень подготовки экипажа разбившегося самолета была достаточно высокой. "По оценке на сегодняшний день экипаж был готов к выполнению полета. Уровень его квалификации соответствовал выполнению полетного задания", — сказал генерал. По его словам, командир экипажа майор Волков имел общий налет около четырех тысяч часов, на данном типе самолета — более полутора тысяч часов. За этот год его общий налет составил более 600 часов, так что уровень подготовки экипажа у военных сомнений не вызывает.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (Доктор Лиза), а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии. Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 километра от побережья в районе Сочи на глубине 50-100 метров.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").