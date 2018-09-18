Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО

Российский Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны, заявили в минобороны России. В ведомстве считают, что его подставили под удар израильские истребители, наносившие удары по провинции Латакия. При крушении погибли 15 российских военных.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — заявил официальный представитель российского минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, израильские летчики и средства управления авиацией "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров", но тем не менее "преднамеренно пошли на эту провокацию".

"В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", — подчеркнул Конашенков.

Он добавил, что Россия "оставляет за собой право на адекватные ответные действия" в отношении Израиля.

В посольстве Израиля в Москве отказались комментировать заявления российского минобороны, передает Интерфакс.

Обломки потерпевшего крушение самолета, а также фрагменты тел экипажа и их личные вещи подняты на борт российских кораблей, сообщили в минобороны.

По словам Конашенкова, вечером в понедельник четыре истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия. Удар был произведен со стороны Средиземного моря недалеко от места нахождения французского фрегата Auvergne.

Представитель минобороны Франции ранее заявлял агентству Франс пресс, что французская армия отрицает какую-либо причастность к атаке на самолет.

Ранее в минобороны сообщили, что самолет-разведчик Ил-20, выполнявший полет над Средиземным морем, пропал с радаров во время авиаудара израильских истребителей по объектам провинции Латакия.

Сообщалось, что на борту российского самолета находились 14 человек, в акватории Латакии ведется поисково-спасательная операция.

При этом источники западных СМИ сообщали, что российский самолет могли случайно сбить сирийские силы ПВО.

"Военные США считают, что сирийские зенитные установки по ошибке сбили российский береговой патрульный самолет, когда сирийский режим пытался сбить израильские ракеты, нацеленные на объекты в Латакии", — писал в "Твиттере" корреспондент Си-эн-эн по вопросам национальной безопасности Райан Браун.

Что такое С-200

С-200 — советский зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия. Он разрабатывался в 1960-е годы для защиты площадей с воздуха (в отличие от комплексов, предназначенных для прикрытия отдельных объектов).

Вплоть до появления в самом конце 1970-х более современного комплекса С-300 он оставался наиболее мощной системой противовоздушной обороны в СССР. В 1980-х он стал поставляться за границу, в том числе и в Сирию.

Зенитная ракета комплекса С-200 оснащена полуактивной головкой наведения, то есть она наводится на цель, которую "подсвечивает" радар сопровождения.

Комплекс неоднократно модернизировался, но в настоящее время является устаревшим. Так во время авиационного удара ВВС Израиля по целям в Сирии системы С-200 открыли огонь по самолетам, но не смогли сбить ни один. Более того, одна из сирийских противоракет была перехвачена уже израильским комплексом ПРО.

Минобороны России ранее сообщало, что помимо С-200 на вооружении сирийской армии есть советские С-125, "Буки", "Квадраты" и "Осы", а также современные комплексы "Панцирь-С".