Минобороны России: опасных маневров около эсминца ВМС США не было

Официальный представитель министерства обороны России не согласился с заявлением Пентагона о том, что российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи эсминца ВМС США "Портер" в Черном море.

"Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности. Если эсминец США, как говорит представитель Пентагона, совершал "обычное" патрулирование рядом Россией в десятках тысяч миль от своих берегов, — странно удивляться не менее обычным полетам наших самолетов над акваторией Черного моря", — сказал Игорь Конашенков журналистам.

Ранее представитель Пентагона Мишель Балданса охарактеризовала сближение Су-24 и Ил-38 с американским эсминцем "Портер" как небезопасное и непрофессиональное.

Представитель вооруженных сил США в Европе сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.

Российские самолеты, по словам капитана Дэнни Хермандеса, не отвечали на запросы американского судна и перемещались с выключенными транспондерами.

Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценки ситуации", — добавил он.

Американский корабль, согласно сообщению, патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.

В прошлом Пентагон сообщал о нескольких инцидентах в Черном море. Например, в сентябре российский истребитель Су-27 опасно сблизился с американским самолетом. Подобный инцидент также произошел в апреле прошлого года.