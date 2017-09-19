Минобороны РФ: военные самолеты облетали над Литвой грозовой фронт

Российские самолеты Ил-76 отклонились в сторону воздушных границ Литвы с разрешения диспетчера в Вильнюсе, чтобы облететь грозовой фронт. Об этом заявили в Минобороны, передает Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

16 сентября два Ил-76, летевшие из Ростовской в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря, на две минуты оказались в воздушном пространстве Литвы. В понедельник, 18 сентября, в литовский МИД вызвали посла России Александра Удальцова и вручили ему ноту протеста из-за данного инцидента.

В Минобороны пояснили, что экипаж запросил Вильнюс на этот маневр, чтобы обойти грозовой фронт. ”После получения соответствующего разрешения самолеты кратковременно отклонились от маршрута и, облетев опасный участок, сразу вернулись на основной маршрут”, — утверждает ведомство.

”Расцениваем претензии литовской стороны о якобы намеренном нарушении российскими самолетами воздушного пространства именно в рамках учения "Запад-2017" как политизированные и не соответствующие действительности”, — добавили в Минобороны.

Ранее в понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на агрессивный характер учений ”Запад-2017”.

Эти маневры проходят с 14 по 20 сентября на девяти полигонах на территории Белоруссии и России (один из них в Калининградской области). В них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих, задействовано до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники. В российском Минобороны заявляют, что учения носят сугубо оборонительный характер.