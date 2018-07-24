24.07.2018, 08:40

Минобороны РФ собралось отбирать у россиян машины в случае войны

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Lenta.ru
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UAZ Patriot
UAZ PatriotFoto: Jevgeni Bijatov, RIA Novosti

Министерство обороны предложило ставить все автомобили россиян на воинский учет и отбирать на нужды армии в случае введения в стране военного положения. Ранее норма распространялась только на внедорожники. Проект соответствующего приказа уже проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу, сообщает во вторник, 24 июля, газета ”Известия”.

В документе упоминаются все легковые машины, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие не более восьми мест для сидения (помимо водительского кресла).

По мнению экспертов, обычные легковушки вряд ли понадобятся военным. Внимание прежде всего обратят на отечественные внедорожники — УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 (”Патриот”), тогда как ранее в приказе упоминались ”Нивы”. Иномарки мобилизуют в последнюю очередь, так как запчасти на них стоят дороже. В их число попадут, к примеру, Toyota Prado или VW Touareg.

Как отмечает издание, мобилизованная техника не будут отправлять в район боевых действий. Кроме того, изъятие будет носить временный характер — до тех пор, пока не появятся штатные машины. Как только необходимость в автомобилях отпадет, их вернут владельцам с компенсацией.

В проекте отмечается, что в мирное время потенциально полезная для армии техника будет находиться под строгим учетом.

В СССР, добавляет газета, мобилизации подлежали все машины, как УАЗики лесников, так и представительские ”Волги”. В России с 2014 года приказ распространяется на автобусы, грузовики, прицепы, тракторы и некоторую другую технику.

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