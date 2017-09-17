Минобороны РФ рассказало о модернизированных танках на учениях ”Запад-2017”

На российско-белорусских учениях ”Запад-2017” были испытаны танки Т-72Б3 новейшей модификации. Об этом сообщается на сайте Минобороны России в воскресенье, 17 сентября, передает Lenta.ru.

Танкисты в ходе учений совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в любое время суток и отрабатывают скоростные маневры.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида, новой системой управления огнем. Кроме того, на танках установлена система управления силовой установкой, благодаря которой машину можно контролировать с помощью дисплея.

Также в Минобороны проинформировали о завершении первого этапа российско-белорусских учений. ”Органы военного управления и подразделения созданной региональной группировки войск (сил) отработали вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности”, — заявили в пресс-службе ведомства.

Второй этап пройдет с 17 по 20 сентября.