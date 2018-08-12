Минобороны РФ рассекретило приказ Сталина от 1941 года о бомбежке Берлина

"Особое место среди опубликованных архивных документов занимает копия рукописного приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку председателя ГКО И.В.Сталина в 2 часа ночи с 8 на 9 августа 1941 года. Документ обязывал командира 81-й авиадивизии осуществить бомбовый налет на сердце фашистского Третьего рейха", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в новой подборке архивных материалов Минобороны России снимает гриф секретности с приказов, поручений, наградных документов, учетных карточек и боевых листков. Документы раскрывают подробности подвигов пилотов-штурмовиков — кавалеров орденов и Героев Советского Союза, имена которых долгое время не придавались огласке.

"Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший после нанесения тяжкого урона неприятелю посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси (…) В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло — на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", — сообщает Минобороны.

Кроме того, среди опубликованных документов, уникальный альбом с характеристиками живучести боевых самолетов того времени. В нем представлена информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других в часах налета, типичные поломки и боевые повреждения с фотоиллюстрациями и указанием времени, которое потребовалось на их ремонт.