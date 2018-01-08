Минобороны РФ: при атаке на "Хмеймим" боевики пустили GPS-дроны с расстояния более 50 км

Террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS, сообщили в Минобороны РФ.

"Террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS", — сообщили российские военные.

В Минобороны РФ заявили, что данные перехваченных беспилотников расшифрованы, точное место их запуска определено.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране", — сказали в военном ведомстве РФ.

Российские военные заявили, что, как показала техническая экспертиза захваченных беспилотников, "подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 км".

Попытка атаки террористов на российские объекты в Сирии при помощи беспилотников была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны "Панцирь-С".

"Семь беспилотных летательных аппаратов были уничтожены штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство", — сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, еще шесть беспилотников перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы. "Из них три были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три беспилотных летательных аппарата при посадке сдетонировали от столкновения с землей", — сказали в Минобороны.

Боевики в Сирии использовали 13 ударных беспилотников при попытке атаки на российские базы "Хмеймим" и "Тартус".

"Десять ударных беспилотных летательных аппаратов приближались к российской авиабазе "Хмеймим" и еще три — к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в городе Тартус", — сказали в Минобороны.

Никто из российских военных не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.

3 января газета "Коммерсант" сообщила, что 31 декабря боевики подвергли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии минометному обстрелу, уничтожено семь самолетов.

4 января в Минобороны РФ опровергли информацию об уничтожении семи российских военных самолетов. Военные подтвердили, что 31 декабря авиабаза Хмеймим подверглась внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков, двое военнослужащих погибли.

3 января в Минобороны РФ сообщили, что 31 декабря в Сирии по техническим причинам потерпел катастрофу российский боевой вертолет Ми-24, обстрела с земли не было, оба пилота погибли.

27 декабря межарабское издание "Аль-Масдар" сообщило, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил две ракеты, которые выпустили боевики по российской авиабазе Хмеймим.