Минобороны РФ определилось с окончательной версией крушения Ту-154 под Сочи

Работы на месте катастрофы самолета Минобороны РФ Ту-154, упавшего в конце декабря 2016 года в море под Сочи, практически завершены, в ближайшее время военное ведомство озвучит окончательную версию трагедии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы буквально несколько недель назад завершили там работу, я имею в виду работу на месте, работу в акватории, на дне, по поиску всех необходимых деталей. Есть на 99% уверенность, что мы имеем уже окончательную версию причин этой катастрофы", — сказал Шойгу в среду в Совете Федерации.

"Я думаю, мы в ближайшее время получим последние данные и озвучим окончательную версию", — заявил он.

Он подчеркнул, что Минобороны с "особой щепетильностью" подходит к расследованию катастрофы.

"Этот один процент нам требуется для того чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми",- сказал он.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.