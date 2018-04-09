Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии

Ракетный удар по территории Сирии и находящейся там правительственной авиабазе нанесли израильские самолеты, заявили в понедельник в Минобороны России.

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", — заявили в российском военном ведомстве.

Там отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома. "Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — сказали в министерстве обороны РФ.

Минувшей ночью официальное сирийское агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась обстрелу несколькими ракетами. По данным панарабского спутникового телеканала "Аль-Маядин", ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.