09.04.2018, 11:10

Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии

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Интерфакс
EST
Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе по авиабазе в Сирии
AP

Ракетный удар по территории Сирии и находящейся там правительственной авиабазе нанесли израильские самолеты, заявили в понедельник в Минобороны России.

"9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (по московскому времени) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор", — заявили в российском военном ведомстве.

Там отметили, что войска противовоздушной обороны Сирии смогли уничтожить пять из восьми ракет, а оставшиеся три ракеты достигли западной части аэродрома. "Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — сказали в министерстве обороны РФ.

Минувшей ночью официальное сирийское агентство SANA сообщило, что территория авиабазы в провинции Хомс подверглась обстрелу несколькими ракетами. По данным панарабского спутникового телеканала "Аль-Маядин", ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.

Сирийское государственное телевидение в понедельник сообщило, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили несколько ракет противника при обстреле авиабазы "Тийфор" (Т-4) правительственных ВВС. Сообщалось также о погибших и раненых на базе, однако их число пока не называется.

Пентагон в понедельник заявил о непричастности США к нанесению ракетных ударов по базе сирийских ВВС, но отметил, что Вашингтон "внимательно отслеживает ситуацию" и "поддерживает дипломатические усилия", направленные против тех, кто применяет химическое оружие в Сирии. Во французской армии заявили в понедельник, что не наносили ракетный удар по сирийской авиабазе "Тийфор".

ТОП

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, "заплатят высокую цену". Американские СМИ, ссылаясь на источники в официальных кругах, не исключали, что он имел в виду ракетные удары по сирийским военным объектам.

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