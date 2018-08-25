25.08.2018, 15:28

Минобороны РФ: для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США

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Gazeta.ru
EST
Douma
DoumaFoto: Stringer, AFP

Для того, чтобы совершить удар по Сирии, после провокации с химическим оружием, в Персидский залив прибыл эсминец УРО ”The Sullivans” (”Салливанс”) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.


Также он рассказал, что на авиабазу ”Эль-Удейд” в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами ”воздух — поверхность” AGM-158 JASSM.

Ранее Минобороны предупредило о провокации Запада с химоружием в Сирии с участием боевиков, перед которыми была поставлена задача по имитации спасения пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки.

Об этом стало известно после того, как США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.

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