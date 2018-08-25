Минобороны РФ: для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США



Также он рассказал, что на авиабазу ”Эль-Удейд” в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами ”воздух — поверхность” AGM-158 JASSM.

Ранее Минобороны предупредило о провокации Запада с химоружием в Сирии с участием боевиков, перед которыми была поставлена задача по имитации спасения пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки.

Об этом стало известно после того, как США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.