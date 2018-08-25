25.08.2018, 15:28

Минобороны РФ: для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США

 (34)
Gazeta.ru
EST 3
Douma
DoumaFoto: Stringer, AFP

Для того, чтобы совершить удар по Сирии, после провокации с химическим оружием, в Персидский залив прибыл эсминец УРО ”The Sullivans” (”Салливанс”) ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.


Также он рассказал, что на авиабазу ”Эль-Удейд” в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами ”воздух — поверхность” AGM-158 JASSM.

Ранее Минобороны предупредило о провокации Запада с химоружием в Сирии с участием боевиков, перед которыми была поставлена задача по имитации спасения пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки.

Об этом стало известно после того, как США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Силламяэском парке 13-16-летние девочки выясняли отношения. Открыто уголовное производство

25.08.2018
Как сообщила Delfi пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, вчера около 16.00 в Силламяэ на улице Кеск произошла драка с участием трех 15-16-летних девочек, в ходе которой одна из них атаковала соперницу с применением баллончика со слезоточивым газов, а та в результате пострадала.
Подробнее

КАРТА: Смотрите, где сегодня загорятся Древние огни и какие культурные программы пройдут рядом с вами

25.08.2018
Сегодня по всей Эстонии, на морском побережье и не только, разожгут тысячи костров по случаю Ночи древних огней. Ниже смотрите, какие мероприятия в рамках этого праздника пройдут в разных уголках Эстонии. Ниже выберите свой уезд и получите полную картину!
Подробнее


Владислав Пяллинг о своем опыте общения с юными хулиганами: есть ребята, которые являются заложниками ”дурных генов”

25.08.2018
Мой опыт соприкосновения с молодыми хулиганами достаточно длителен. Сталкивался с ними и в школьные годы, которые пришлись на беспокойные 90-е, наблюдал позднее, да вижу, что и сейчас мало что изменилось, пишет наш читатель Владислав Пялинг, отозвавшийся на наш призыв высказаться о проблеме молодых хулиганов, но, правда, поделившийся не информацией о каких-то недавних случая, а своим прошлым опытом и соображениями — как надо решать проблему.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Поразительно! Знаменитый эстонский канатоходец прошел по натянутой между башнями-близнецами Swissotel ленте на высоте 117 метров

25.08.2018
Всемирно известный эстонский канатоходец Яан Роозе прошел по натянутой между Swissotel Tallinn и его «близнецом», Tornimäe, на высоте 117 метров ленте. При этом канатоходец сделал по дороге сальто.
Подробнее

ФОТО: В Вильянди идет Праздник песни и танца людей с особыми потребностями

25.08.2018
Сегодня на Певческом поле Вильянди идет всеэстонский Праздник песни и танца людей с особыми потребностями. Принимают участие около 1100 человек, открыт рынок с изделиями ручной работы.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €

ВИДЕО: В российском Кузбассе нашли самую адскую колонию, где зеков годами пытают и насилуют "без нарушений"

25.08.2018
Сетевое издание "Медуза" обнародовало жуткие сведения об исправительной колонии N37 в Кемеровской области, где с подачи руководства годами безнаказанно жестоко пытают и насилуют заключенных, заставляя их назвать себя различными животными и вынуждая сотрудничать с администрацией ИК.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Эстонский киберспортсмен выиграл с командой 1 млн долларов

25.08.2018
На главном турнире года в компьютерной дисциплине Dota 2, который проходил в канадском Ванкувере, команда Team Secret - ее капитаном был 28-летний эстонский игрок Клемент Иванов - поделила пятое место с российской бригадой Virtus.pro.
Подробнее

ФОТОПРОГУЛКА DELFI: Один жаркий день в украинской Виннице

25.08.2018
Самый красивый "поющий" фонтан Украины, десятки кофеен с летними площадками, где по вечерам танцуют танго и играют джаз, маленькие швейцарские трамвайчики с WIFI, уютные парки и скверы, где можно спрятаться от палящей жары, милые бабушки, продающие в праздник Яблочного спаса букетики цветов, теплоход, курсирующий по Южному Бугу. Все это, а также множество интересных достопримечательностей и возможностей для культурного или активного отдыха можно найти в небольшом, но очень красивом украинском городе Винница.
Подробнее

В салон Ryanair бесплатно можно будет брать только небольшую сумку

25.08.2018
Авиакомпания Ryanair с 1 ноября 2018 года существенно меняет правила перевозки багажа. Пассажиры, которые после 1 сентября купят билеты на самолет, вылетающий после 1 ноября, в экономклассе без дополнительной платы смогут перевозить только одну ручную кладь малых размеров (40×20×25 см), за вторую единицу багажа до 10 кг, которая в настоящий момент перевозятся бесплатно, придется заплатить 8 евро и сдать в багаж.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новость! Фитнес-красавица представляет инновацию в сфере фитнеса
«Неспортивная настолько, что неспортивнее и представить себе невозможно, и брюки 44 размера»,– невероятно, но несколько лет тому назад так себя характеризовала фитнес-модель и тренер Паула Фреймане (Paolа Freeman). Но сейчас СМИ называют Паулу фитнес-красавицей, которая своим примером на пути к красивой фигуре смогла вдохновить десятки тысяч человек.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ │ Плавучий микродом KODA откроет двери для всех желающих сегодня, в Ночь древних огней

25.08.2018
Ставший известным на весь мир микродом местного производителя откроет свои двери для всех интересующихся — ознакомиться с необычным строением можно в порту Haven Kakumäe в Таллинне в рамках традиционного мероприятия “Ночь древних огней”.
Подробнее