Минобороны РФ: 17 сентября Израиль оповестил Россию об авиаударах в Сирии, а через минуту сбросил бомбы

"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", — заявил Конашенков на брифинге в воскресенье.

Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, расскахзал предстаитель МО РФ.

"Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов", — подчеркнул Конашенков.

Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы, считают в Москве. Россия, по словам Конашенкова ни разу не нарушала условия договоренностей с Израилем по Сирии.

Напомним, 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим был сбит российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.