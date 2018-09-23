23.09.2018, 13:31

Минобороны РФ: 17 сентября Израиль оповестил Россию об авиаударах в Сирии, а через минуту сбросил бомбы

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NEWSru.com
EST
Igor Konašenkov
Igor KonašenkovFoto: sputnik

Своевременно не предупредив о нанесении авиаударов в Сирии 17 сентября, Израиль нарушил договоренности с Россией от 2015 года. Об этом, как передает "Интерфакс" сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", — заявил Конашенков на брифинге в воскресенье.

Через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия, расскахзал предстаитель МО РФ.

"Таким образом, оповещение российской группировки о проведении своей операции израильская сторона в нарушение имеющихся договоренностей сделала не заблаговременно, а одновременно с началом ударов", — подчеркнул Конашенков.

Данные действия являются прямым нарушением российско-израильских договоренностей 2015 года по предотвращению инцидентов между нашими вооруженными силами на сирийском направлении, достигнутых в рамках деятельности совместной рабочей группы, считают в Москве. Россия, по словам Конашенкова ни разу не нарушала условия договоренностей с Израилем по Сирии.

Напомним, 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим был сбит российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Связь с экипажем российского самолета, возвращавшегося на авиабазу Хмеймим, пропала вечером 17 сентября. Тогда Ил-20 летел над Средиземным морем в 35 км от побережья Сирии. Как сообщили в Минобороны РФ, Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже стало известно, что самолет сбила система ПВО Сирии, так как, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Все 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20, погибли.

В российском военном ведомстве заявили, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 не могли не видеть российский самолет. Однако они преднамеренно пошли на провокацию. Сообщалось, что Россия расценила действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Армия Израиля и премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху обвинили в трагедии режим Башара Асада, указав на то, что именно сирийская система ПВО сбила самолет. В свою очередь, сирийский лидер, выразив накануне соболезнования в связи с крушением президенту РФ Владимиру Путину, заявил в телеграмме, что ответственность за случившееся несет Израиль, который "всегда использовал самые грязные средства для достижения своих низменных целей и агрессии" в регионе.

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