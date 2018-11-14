14.11.2018, 15:40

Минобороны Норвегии заявило, что вмешательство в работу GPS шло с Кольского полуострова

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rus.delfi.ee
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GPS
GPSFoto: Ilmar Saabas

В понедельник Россия отвергла предположения, что она стоит за нарушением работы датчиков GPS в ходе учений объединенных войск НАТО в Норвегии, передает Yle.

Министерство обороны Норвегии подтвердило средствам массовой информации, что Россия мешала передаче сигнала GPS во время учений НАТО в конце октября и начале ноября. Об этом пишет по крайней мере новстное агентство NTB и издание The Barents Observer.

По данным норвежского министерства, вмешательство производилось силами размещенных на Кольском полуострове российских военных частей. Нарушение работы GPS ощущалось также в финской части Лапландии, из-за чего авиационным властям Финляндии пришлось выпустить официальное предупреждение для воздушного транспорта.

В понедельник Россия отвергла высказанные премьер-министром Юхой Сипиля предположения о том, что именно российская сторона могла стоять за вмешательством в работу систем GPS. Об этом Сипиля заявил в воскресенье в традиционном радиоинтервью Yle.

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