Минобороны Норвегии заявило, что вмешательство в работу GPS шло с Кольского полуострова

Министерство обороны Норвегии подтвердило средствам массовой информации, что Россия мешала передаче сигнала GPS во время учений НАТО в конце октября и начале ноября. Об этом пишет по крайней мере новстное агентство NTB и издание The Barents Observer.

По данным норвежского министерства, вмешательство производилось силами размещенных на Кольском полуострове российских военных частей. Нарушение работы GPS ощущалось также в финской части Лапландии, из-за чего авиационным властям Финляндии пришлось выпустить официальное предупреждение для воздушного транспорта.

В понедельник Россия отвергла высказанные премьер-министром Юхой Сипиля предположения о том, что именно российская сторона могла стоять за вмешательством в работу систем GPS. Об этом Сипиля заявил в воскресенье в традиционном радиоинтервью Yle.