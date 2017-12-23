23.12.2017, 09:50

Минобороны Латвии: на учениях "Запад 2017" Россия проверяла готовность к наступательным операциям

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rus.DELFI.lv
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Минобороны Латвии: на учениях "Запад 2017" Россия проверяла готовность к наступательным операциям
Zapad-2017Reuters

Российско-белорусские учения "Запад 2017" были проверкой готовности к наступательным операциям, заключило Министерство обороны Латвии, опубликовавшее детальную оценку этих учений.

В заявлении для прессы Минобороны указывает, что Россия утверждала, что эти учения носят оборонительный характер, но за этим крылись старые сценарии, включая широкомасштабное конвенционное нападение широким фронтом, введение в заблуждение относительно действительного числа участников учений и использования баллистических ракет. Весь этот чрезмерно большой военный потенциал был направлен якобы против незаконных вооруженных формирований.

Такого рода учения не способствуют доверию и прозрачности между НАТО и Россией и лишь увеличивают напряженность, подчеркивает Минобороны.

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