23.04.2017, 22:00

Минобороны Дании: российские хакеры два года взламывали почту наших сотрудников


rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

Хакеры из России, связанные с руководством страны, два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании. Об этом рассказал министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен, пишет meduza.io.

В отчете, который приводит Berlingske, сообщается, что в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear имели доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников военного ведомства.

Отмечается, что взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены. Теперь эту проблему устранили.

Представители Кремля не смогли оперативно прокомментировать Reuters сделанные Фредриксеном заявления.

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