Минобороны Белоруссии ответило на "истерию" по поводу учений "Запад-2017" при участии России

Запланированные на этот год совместные военные учения России и Белоруссии "Запад-2017" являются одной из форм подготовки объединенной группировки двух стран и не угрожают ни суверенитету самой Белоруссии, ни странам Запада. Об этом заявил в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня" министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — заявил министр.

Он заверил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместное стратегическое учение с РФ "не несет по определению", так как "замысел учения, районы его проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России" разрабатываются и согласовываются с белорусской стороной. Все передвижения войск контролируются Минском.

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"Нет угрозы и западным государствам, так как учение имеет оборонительный характер, не направлено против третьих стран и решает только задачи стратегического сдерживания", — заверил Равков. По его словам, при проведении маневров Белоруссия "полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию для общественности".

Говоря о передислокации военных частей из России к белорусско-российской границе, Равков подчеркнул, что это "внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности, а значит, и Союзного государства".

Отвечая на вопрос о передислокации войск НАТО к российско-белорусским границам, он заверил, что "прямой угрозы военной безопасности нашей стране этот факт на данном этапе не несет".

"Вместе с тем дальнейшая милитаризация региона в совокупности с попытками различных политических сил решить свои проблемы за счет эксплуатации темы якобы защиты от "угрозы с Востока или Запада", а также увеличение оборонных бюджетов и наращивание боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств могут существенно повысить уровень рисков и вызовов в среднесрочной перспективе. Мы вынуждены принимать ряд превентивных мер, касающихся, в частности, развития вооружения и военной техники", — пояснил министр.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" пройдут в сентябре этого года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал маневры "главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году". Между тем президент Литвы недавно назвала военные учения России и Белоруссии подготовкой к войне с Западом.