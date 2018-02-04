”Министра информации” ИГ задержали в Турции

Турецкая полиция задержала в Анкаре предполагаемого ”министра информации” террористической организации ”Исламское государство” (ИГ, запрещена в России) Омера Йетека. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, Йетек отвечал за освещение деятельности ИГ в подконтрольных группировке СМИ. Также он подозревается в причастности к нескольким терактам на территории Турции. Кроме того, отдел разведки и борьбы с терроризмом управления безопасности установил, что Йетек на момент задержания продолжал сотрудничать с ИГ и принимал участие в подготовке новых атак боевиков.

Суд арестовал задержанного.

В середине января силы безопасности Турции задержали в городе Кайсери еще одного из так называемых министров ИГ Тарика Ахмета. Задержанный ”министр” отвечал в ”Исламском государстве” за сельскохозяйственную сферу. Вместе с ним в результате спецоперации под стражу взяли еще девять боевиков.