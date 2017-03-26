Министр рассказал о масштабах разрушений после взрывов на складах под Харьковом

Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Балаклее (Харьковская область) привели к повреждениям 243 зданий, передает Lenta.ru. Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

”Подверглись повреждениям различной степени 243 здания, в том числе 117 многоквартирных домов, 87 частных домов”, — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате взрывов пострадали ”12 объектов соцсферы и 22 объекта инфраструктуры и промышленности”. В данный момент власти продолжают выяснять масштабы разрушений. Зубко добавил, что жителям города выдают стройматериалы, чтобы они могли самостоятельно провести первичный ремонт поврежденных зданий. На территории склада продолжаются взрывы.

Инцидент произошел на военном складе Минобороны Украины в ночь на 23 марта. В результате возникшего пожара началась детонация боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП погибла женщина, еще одна пострадала.

В украинском военном ведомстве заявили, что причиной пожара и взрывов на складе стала диверсия, организованная российскими военными. В то же время в самопровозглашенной Луганской народной республике выдвинули версию, согласно которой украинские силовики сами устроили ЧП, чтобы скрыть массовую недостачу вооружений.