Министр обороны ФРГ опровергла заявление Трампа о "гигантском долге" Берлина

У Берлина нет никаких долгов перед НАТО, заявила Урсула фон дер Ляйен в ответ на твит американского президента о "сильной и очень дорогой" обороне Германии, якобы оплачиваемой США.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) возразила президенту США Дональду Трампу, заявившему о "гигантском долге" ФРГ перед Североатлантическим альянсом. "Никакого долгового счета в НАТО не существует. Неправильно рассматривать наше намерение увеличить к середине следующего десятилетия расходы на оборону до 2 процентов (ВВП. — Ред.) только в отношении НАТО", — заявила она в воскресенье, 19 марта.

Выделяемые на оборону средства ФРГ направляет не только НАТО, но и на миротворческие миссии ООН, различные европейские операции, а также борьбу с джихадистами "Исламского государства", добавила фон дер Ляйен. "То, чего мы все добиваемся, — это справедливое распределение нагрузки", — подчеркнула немецкий министр.

Накануне, спустя день после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) Трамп заявил, что Германия должна НАТО "гигантские суммы". Вашингтон хотел бы получить от Берлина больше денег за "сильную и очень дорогую" оборону Германии, которую обеспечивают США, написал американский президент на своей странице в Twitter.

Каждая страна НАТО обязалась к 2024 году направлять на военные нужды не менее 2 процентов ВВП. В настоящее время это правило выполняют лишь пять стран, в том числе США. Актуальный показатель Германии составляет 1,2 процента ВВП.