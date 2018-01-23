Министр обороны Финляндии: пятой колонне нужно противостоять в мирное время

На открытии Курсов по обороне страны глава министерства обороны рассказал, каким образом финские власти собираются отражать гибридные угрозы. Одним из способов должен стать запрет обладателям двух гражданств занимать военные должности, пишет Yle.



Министр обороны Юсси Ниинистё (”Синее будущее”) в своей речи на открытии 224-х Курсов по обороне страны рассказал об угрозах и законодательных способах борьбы с ней в условиях гибридной войны. Так называемые Курсы по обороне страны устраиваются четыре раза в год и предназначены для того, чтобы познакомить военную и гражданскую элиту Финляндии с общим представлением о внешней, оборонной политике и политике безопасности.

В речи министр объяснил, каким образом аннексия Крыма и военные действия на востоке Украины повлияли на боеготовность страны и политические решения властей. Одним из таких решений стал новый закон о воинской обязанности, принятый в 2016 году.

Еще одним решением, по словам министра, стала разработка законодательства о запрете лицам с двумя гражданствами занимать военные должности.

– Пятой колонне нужно противостоять еще в мирное время. У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности. А они должны быть на сто процентов лояльны Финляндии, — пояснил Ниинистё.

Третьим решением стал проект изменений в законодательство, регулирующее владение недвижимостью. Министр утверждает, что одним из способов оказывать гибридное влияние может стать покупка объектов недвижимости вблизи критических с точки зрения безопасности страны объектов: военных частей, электростанций и водоканала.

У нас должно быть стопроцентное доверие к тем лицам, которых мы назначаем на ключевые оборонные должности.

– Одно только гражданство владельца не может играть в этом деле центральную роль, а проверять необходимо характеристики объекта недвижимости и кто им пользуется. Судя по всему, для осуществления контроля вместо одного закона понадобится несколько инструментов. Возможные способы — это разработка закона о конфискации собственности в оборонительных целях, предоставление государству права первичной покупки и предварительная проверка покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, — рассказал министр.