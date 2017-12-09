Министр обороны Британии заявил о ”прохладной войне” с Россией

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что между Россией и Великобританией идет ”прохладная война” на разных уровнях. Об этом он сказал в интервью Daily Mail.

”Россия сражается против Британии на разных уровнях. Мы находимся в состоянии прохладной войны, где Россия невероятно активна и пытается навредить интересам Британии”, — сказал Уильямсон.

Британский министр обороны также отметил, что Россия наращивает присутствие своих подводных лодок в Северной Атлантике. ”У нас есть Россия, которая пытается бросить вызов НАТО, Британии, США в Восточной Европе. У нас есть Россия, которая способна нанести военный и экономический урон нам, если бы могла ”, — заявил Уильямсон.

В ноябре премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия предпринимает ”масштабные действия”, которые представляют угрозу ”международному порядку”. Кроме того, она обвинила Москву во во вмешательстве в выборы других стран и в ”насаждении фальшивых новостей” ”У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, что вы делаете. И вам это [осуществить] не удастся”, — заявила глава британского кабинета министров.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что своим заявлением Мэй ничего конкретного не сказала. Он рассказал, что существует ”набор известных штампов в отношении российской угрозы”, которые звучат на протяжении многих месяцев. ”У госпожи Мэй сейчас достаточно тяжелая внутриполитическая ситуация, и пошли уже разговоры о ее возможной отставке”, — сказал Косачев в разговоре с РБК.