Министр энергетики Украины пригрозил оставить ЛНР и ДНР без воды

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе заседания в среду в Минске рассмотрит вопросы, связанные с возможным прекращением работы Луганской теплоэлектростанции и подачи воды в неподконтрольные Киеву районы Донбасса. Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Один из вопросов, который будет стоять сегодня в Минске: мы, с одной стороны, не можем обеспечить Луганскую ТЭС антрацитовой группой угля — нет маршрутов поставки, кроме неконтролируемых территорий, или России. После этого мы должны отключать водоканал, который идет на неконтролируемые территории", — скала он.

Министр уточнил, что поставка угля на Луганскую теплоэлектростанции возможна только по железнодорожным маршрутом, проходящим через самопровозглашенные республики, или из РФ. По его словам, поставить уголь из украинских портов на эту станцию нет возможности.

"Если не будет развязан этот вопрос … возможно такое, что мы остановим Луганскую ТЭС. По нашей территории мы компенсируем это за счет Северодонецкой ТЭЦ, включим блоки на газовом угле, перекинем со Славянской ТЭС. Но чтобы обеспечить там, мы не сможем", — резюмировал министр.

Насалик также сообщил, что за воду, поставляемую на неконтролируемые территории, оплата не поступает.

С 00:00 25 апреля была прекращена подача электричества в Луганскую область со стороны Украины. Правительство РФ заявило о намерении обеспечить поставками электроэнергии обесточенную часть.