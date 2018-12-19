Минфин США ввел санкции против Чепиги и Мишкина, подозреваемых в отравлении Скрипалей

Добавления в санкционные списки разделены на четыре категории, связанные с деятельностью российского бизнесмена Олега Дерипаски, с обвинениями России во вмешательстве в выборы в США, во взломе базы данных WADA и касающиеся отравления в Солсбери.

"Минфин США вводит санкции в отношении сотрудников российской разведки, принимавших участие в кибероперациях по вмешательству в выборы 2016 года, а также в другой подрывной деятельности. Мы предпринимаем действия в отношении сотрудников служб, работавших в интересах подпавшего под санкции олигарха, взломавших базу WADA и совершивших хакерские атаки на другие международные организации и участвовавших в другой подрывной деятельности", — приводятся в документе слова главы Минфина США Стивена Мнучина (цитата "Интерфакса").

В то же время Минфин США намерен в течение 30 дней снять санкции с компаний "Евроcибэнерго", En+ и "Русал", владельцем которых является российский миллиардер Олег Дерипаска. При этом сам он останется под санкциями.

Невидимые Герои России, которых "прославил" американский санкционный список

Россияне Александр Мишкин и Анатолий Чепига получили мировую известность благодаря британскому расследованию, начатому прошлой весной. 4 марта в городе Солсбери в Великобритании были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Следователи пришли к выводу, что к их отравлению причастны приехавшие из России Руслан Боширов и Александр Петров. Они, впоследствии представившиеся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери дома Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок". О виновности подозреваемых свидетельствовало, в частности, то, что следы "Новичка" обнаружены в номере гостиницы, в котором останавливались Боширов и Петров.

После раскрытия своих имен Боширов и Петров дали интервью Russia Today, в котором заявили, что к покушению на Скрипалей непричастны, а в Солсбери приезжали якобы посмотреть на знаменитый "солсберецкий" собор.

В Кремле также утверждали, что Боширов и Петров непричастны к спецслужбам. А когда журналисты рассекретили настоящее имя Боширова, которым оказался полковник и Герой России Анатолий Чепига, в Кремле добавили, что ничего не знают о его награждении.

По словам Путина, "солсберийские туристы" — обычные граждане России, в биографии которых "нет ничего особенного и криминального". Всю историю с отравлением, которое британцы приписали Боширову и Петрову, российский президент пытается представить в виде абсурда. "Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" — фантазировал Путин, обесценивая тем самым выводы британских следователей.

Однако в той же речи президент оговорился и дал понять, что у него лично, а также у подчиняющихся ему российских спецслужб мог быть мотив на ликвидацию Сергея Скрипаля. "Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины, — заявил Путин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипалей. — Он просто подонок, вот и все".

Позднее журналисты рассекретили и настоящее имя Александра Петрова, которым оказался сотрудник ГРУ, военврач и Герой России Александр Мишкин.