Минфин США анонсировал новые санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) обсуждает новые санкции в отношении России. Об этом сообщил министр финансов США Стивен Мнучин в пятницу, 23 февраля. Он пообещал рассказать о санкциях в течение нескольких недель.

Речь идет об ответных мерах за предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Минфин намерен "принять во внимание" расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. В четверг, 22 февраля, агентство Reuters также сообщило со ссылкой на источник в администрации Дональда Трампа о подготовке новых санкций в ответ на вмешательство в американские выборы.

16 февраля спецпрокурор США по России Роберт Мюллер представил первые результаты расследования. Во вмешательстве в кампанию по выборам президента обвиняются 13 граждан России и три юридических лица, в том числе так называемая "фабрика троллей" из Санкт-Петербурга.

В числе обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют человеком, близким к президенту России Владимиру Путину. "Сговор имел целью ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной администрации США, чтобы позволить вмешаться в политический и избирательный процесс", — сказано в заявлении ведомства спецпрокурора Мюллера.