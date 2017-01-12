В Министерстве финансов РФ предложили повысить минимальную цену на пол-литровую бутылку водки со 190 рублей до 219 рублей. Об этом говорится в тексте проекта нормативного правового акта, размещенного на федеральном портале.

В пояснительной записке к документу говорится, что пересмотр цены обусловлен повышением стоимости акцизов с 1 января 2017 года, а также тарифов на электроэнергию с 1 июля 2016 года. Планируется, что проект вступит в силу в июне 2017 года.

Авторы проекта считают, что повышение минимальной цены на алкогольную продукцию улучшит уровень производства и оборота качественной алкогольной продукции и поспособствует сокращению доли суррогатного алкоголя на рынке.

В конце декабря 2016 года, после гибели в Иркутской области 74 человек от отравления суррогатным концентратом для принятия ванн "Боярышник" (позже число жертв выросло до 76) президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Минфин регулярно выступает с предложениями о повышении акцизов на алкоголь. В Минэкономразвития РФ, напротив, предлагают понизить цены на алкогольную продукцию ради легализации теневого рынка и увеличения поступления акцизов. Об очередной такой инициативе сообщила в середине декабря прошлого года газета "Коммерсант". По данным издания, соответствующее предложение обнаружилось в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 году. Отмечалось, что Минфин либеральную инициативу Минэкономики не поддерживает.