08.10.2017, 11:21

Минэкономразвития РФ: уже в октябре рубль начнет дешеветь

 (41)
Gazeta.ru
EST
rubl
rublFoto: VASILY MAXIMOV, AFP

По его прогнозу, по итогам декабря средний курс составит 63 рубля за доллар. Сейчас доллар стоит около 58 рублей. Аналитики соглашаются, что доллар будет постепенно дорожать, но разброс их оценок высок — от умеренных 60 рублей до обвала к отметке в 70 рублей за доллар.

Прогнозисты из Министерства экономического развития полагают, что в четвертом квартале этого года цены на нефть и курс рубля будут падать. Соответствующие оценки содержатся в материалах к поправкам в федеральной бюджет на текущий год.

Стоимость барреля российской смеси Urals в октябре составит $51 за баррель, в ноябре — $49, в декабре — $47. В среднем за четвертый квартал — $49, за год — $49,9.

Между тем, по данным Министерства финансов, средняя цена нефти марки Urals по итогам января — сентября 2017 года составила $50,55 за баррель. Средняя цена в сентябре 2017 года сложилась в размере $54,24 за баррель. В пятницу, 6 октября, марка Brent торговалась в диапазоне $55-56, что означает стоимость российской нефти на уровне $52-54 за баррель.

ТОП

Удержаться возле отметки $58-59 за баррель Brent, которая наблюдались в конце сентября, котировкам не удалось, и теперь следующий уровень, который предстоит преодолеть спекулянтам — это $55. Впрочем, есть вероятность, что цены оттолкнутся от текущих значений и развернутся вверх.

Минэкономразвития вместе с просадкой нефти ждет и ослабления рубля. Прогноз такой: 60,8 руб за доллар в октябре, 62,1 руб в ноябре и 63 рубля в декабре. Средний курс за четвертый квартал — 62 рубля, за год — 59,4 руб за доллар.

Для сравнения: средний курс в третьем квартале составлял 59,7 руб, а стоимость американской валюты на 20:00 по московскому времени 6 октября составляла 58,2 руб.

Аналитики, так же как и Минэкономразвития, ждут ослабления рубля. Но у них разброс оценок очень высок: от умеренных до ожиданий обвала российской валюты.

Оценки Минэкономразвития полностью отвечают нашим ожиданиям, говорит Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка. На курс рубля в четвертом квартале будет оказывать давление многие факторы: действия ФРС, дефицит ликвидности на рынке, выплаты российских компаний по внешнему долгу.

”Более того, цены на нефть так и не смогли закрепиться выше отметки 58 долларов за баррель, что также будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Существенно ситуацию изменит очередная порция обсуждений в Конгрессе США об ужесточении санкций в отношении России, которые могут заставить крупных инвесторов отказаться от планов по покупке госдолга России”, — полагает он.

Старший аналитик ИК ”Фридом Финанс” Богдан Зварич называет данный прогноз достаточно консервативным. Скорее всего, рубль по итогам ноября и декабря будет выше, полагает он. Аналитик отмечает, что ожидает, что до конца года нефть марки Brent сохранит позиции в коридоре $55-60 за баррель.

”В такой ситуации средний курс доллара в последние месяцы будет держаться в районе 60 рублей, что ниже представленного прогноза”, — считает Зварич.

Такого же мнения придерживается Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК ”Велес Капитал”. Он отмечает, что до конца осени действительно можно ожидать ослабления позиций рубля с текущих уровней, а к концу года коррекция может усилиться вслед за подъемом ставок на зарубежных рынках, сокращением привлекательности рублевых доходностей и ростом профицита ликвидности в банковской системе РФ. ”Тем не менее, мы не ожидаем укрепления доллара выше 62 руб., а среднее значение ближе к концу года скорее будет находиться вблизи 60 руб”, — резюмирует он.

В тоже время, аналитик ”Алор брокер” Кирилл Яковенко полагает, что оценки министерства слишком осторожны.

По его мнению, к концу года количество факторов, способных даже не снизить, а обвалить курс рубля, будет расти.

Во-первых, в четвертом квартале многим российским корпорациям предстоит выплатить внешний долг, номинированный в валюте, а перед этим придется эту валюту закупать. Когда они выходят на валютный рынок с большими объемами, то всегда двигают курс, так было, например, в 2014 году. Вероятно также, что в оценку министерства заложено снижение цен нефть, которое должно произойти из-за того, что участники рынка осознают, что договоренность ОПЕК о снижении добычи на самом деле соблюдается далеко не полностью и не всем.

”По моим оценкам, даже наша страна перед началом действия соглашения спешно наращивала добычу, чтобы потом ее сокращать”, — говорит аналитик. Участники рынка должны рано или поздно понять, что все стороны нефтяного рынка действовали аналогично.

Следующий фактор ослабления рубля — это сокращение спреда между ключевой ставкой в РФ и ставками развитых стран, в частности, США. ЦБ последовательно снижает ставку, стараясь не зажимать денежную массу, которая и так сокращается из-за отзывов лицензий, а ФРС США, наоборот, провозгласила курс на сильный доллар и будет свою ставку повышать.

Таким образом, пространство для заработка на операциях кэрри-трейд сокращается, и вскоре кэрри-трейдеры могут начать выводить средства из российских активов и переводить их в валюту, что может привести к росту курса доллара.

Аналитик считает, что курс доллара до конца года может подняться даже до 65 рублей, и ”это без учета действий госкомпаний на валютном рынке”. Если госкомпании будут проводить свои интервенции, то курс легко может преодолеть планку в 70 рублей.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии