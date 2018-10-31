Миллионы россиян лишатся телевидения

Эксперты предупредили, что в случае отключения аналогового ТВ с ”черным экраном” останутся от 16,2 до 33,7 миллиона телевизоров, рассказал изданию знакомый с заключением участник рынка. Это 13,5-30,6 процента от всех используемых телевизоров в стране.

Всего в России предположительно 110-120 миллионов работающих телевизоров. Большая часть из них, 64,5 миллиона, подключены к операторам платного телевидения, то есть уже принимают цифровой сигнал. Еще у 18,1 миллиона россиян есть приставки, которые позволяют принимать цифровой сигнал телевизорам, поддерживающим только аналоговый. Потенциально в зоне риска могут оказаться 16,2-26,2 миллиона телевизоров, сообщают эксперты.

К тому же к январю часть телевизоров и приставок могли выйти из строя. Общее количество телеприемников, которые не смогут поддерживать цифровой сигнал, может достичь 33,7 миллиона единиц, говорит собеседник РБК.

В качестве экспертов привлекались Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), предприятие ”Московский научно-исследовательский телевизионный институт” (МНИТИ), производитель ТВ-приставок GS-Group. ”По предварительной информации остаток DVB-T2 приставок (DVB-T2 — европейский стандарт эфирного цифрового телевидения — прим. ”Ленты.ру”) на складах основных торговых сетей на конец 2018 года составит от 50 до 80 тысяч штук, приставок для спутникового телевидения около 700 тысяч штук”, — сообщили в Минпромторге.