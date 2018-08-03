03.08.2018, 18:45

Миллиарды рублей, выделенные на строительство патронного завода в Венесуэле, расхищались с помощью епархии РПЦ

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NEWSru.com
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Миллиарды рублей, выделенные на строительство патронного завода в Венесуэле, расхищались с помощью епархии РПЦ
Foto: Andres Putting

В Главном управлении МВД по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего Николая Масляева, бывшего гендиректора АО "Конструкторское бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина" (КБАЛ, входит в госкорпорацию Ростех). Его подозревают в крупной растрате денег, выделенных на строительство оружейных заводов в Венесуэле. Причем в преступной схеме по выводу средств была задействована структура Русской православной церкви.

Расположенное в подмосковном Климовске КБАЛ было головной организацией по созданию оборудования для советской патронной промышленности. В постсоветское время КБАЛ занималось обслуживанием патронных заводов в Туле и Ульяновске, конверсией — в частности, созданием автоматизированных линий для производства консервов. КБАЛ продвигало и собственную технологию по утилизации миллиардов накопленных на складах советских патронов, передает РБК.

Строительство патронного завода в Венесуэле, переговоры о котором шли с 2001 года, после прихода к власти Уго Чавеса, могло стать первым успешным зарубежным проектом КБАЛ. В 2006 году контракт был подписан. Российская сторона обещала построить под ключ два завода — по лицензионному производству автоматов АК-103 (до 25 тысяч штук в год) и патронов калибра 7,62 мм к ним. "Русские намерены построить завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов, так что мы сможем защитить каждую улицу, каждый холм, каждый угол", — радовался внешнеполитическим успехам Уго Чавес. Сначала планировалось запустить производство к 2009 году, но сейчас сроки перенесены уже на 2019-й.

Общая сумма двух заключенных в июле 2006 года контрактов на создание заводов по производству автоматов и патронов составила 474 миллиона долларов. Контракты подписывали Акционерная компания военной промышленности Венесуэлы (CAVIM) и "Рособоронэкспорт", российский государственный посредник по импорту технологий военного назначения.

По данным следователей, "Рособоронэкспорт" должен был получить комиссию около 1-2% за сопровождение сделки, а остальные деньги по договорам распределялись между ООО "Стройинвестинжиниринг СУ-848" (строительная компания Сергея Попельнюхова, в 2003-2005 годах сенатора от Белгородской области), которая претендовала на 50% от всей суммы, а также ОАО "Концерн "Ижмаш" (теперь "Калашников") и КБАЛ.

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Первый авансовый платеж с венесуэльской стороны поступил в апреле 2007 года. Далее платежи приходили регулярно каждые полгода. В отчетности КБАЛ отражено, что в 2009 году аванс, полученный АО от CAVIM, превышал 1,7 миллиарда рублей, а в 2015-м, когда Масляев покинул КБАЛ, — 2,9 млрд рублей.

Активное строительство началось только в конце 2009 года. Позднее начало работ российская сторона объясняла задержкой передачи строительной площадки со стороны CAVIM. Но к концу 2012 года, когда 98% обещанных венесуэльцами денег уже были выплачены, а Уго Чавес находился в тяжелом состоянии после операции, строительство объекта почти встало. Со стороны заказчика стало поступать все больше претензий. В "Рособоронэкспорте" инициировали проверку объекта силами Федеральной службы по гособоронзаказу.

К марту 2013 года ревизия установила, что "СУ-848" выполнила только 50% строительно-монтажных работ, из которых по актам были приняты только 9%. При строительстве были допущены "брак и несоответствие проектных решений".

В 2014 году было объявлено о поиске нового генподрядчика. "Произошли странные сбои", — объяснял ситуацию занимавший тогда пост курирующего ВПК вице-премьера Дмитрий Рогозин.

Ревизия выявила дефекты антикоррозийного покрытия каркаса металлических конструкций, проявления коррозии, вмятины и царапины на стеновых и кровельных панелях, нарушения лакокрасочного покрытия. В связи с прекращением строительства на объекте оказались затоплены колодцы, инженерные сети и подвальные помещения. Бетонные полы одного из корпусов имели сквозные трещины, началась осадка пола. В другом корпусе было выявлено вымывание грунта из-под здания ливневыми водами.

У стен имелись кривизна и низкое качество укладки, а конструкции металлического каркаса имели визуально видимую деформацию, вызванную ошибками в расчетах. Из-за недостройки завода часть оборудования, которое уже было завезено в Венесуэлу, хранилась в ненадлежащем виде, подвергаясь коррозии, говорится в показаниях руководителя группы "Рособоронэкспорта" Игоря Роды.

Рособоронэкспорт оценил сметную стоимость невыполненных строительных работ на обоих заводах в совокупности в 6,7 млрд рублей. Их надо было завершить за счет российского бюджета.

Решением правительства России в сентябре 2015 года "СУ-848" была заменена на ЗАО "Кислородмонтаж". Затем подрядчики менялись еще несколько раз. В декабре 2016 года Рогозин заявил, что "все проблемные вопросы, которые были два-три года назад, решены".

Ревизию исполнения венесуэльского контракта весной 2014 года провел и департамент аудита Ростеха. Это ведомство также инициировало проверку ФСБ, по итогам которой следственный департамент МВД возбудил в 2015 году дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора "СУ-848" виновным в выводе через фирмы-однодневки более 1 млрд рублей из средств, выделенных на строительство в Венесуэле.

Хищение с "богоугодными" целями

Ключевые показания по делу дала бывший финансовый директор "СУ-848" Ирина Помещикова, которая пошла на сотрудничество со следствием. По ее словам, в одной из схем вывода денег участвовала Екатеринбургская епархия РПЦ, с которой был заключен, а затем расторгнут договор подряда. Затем на основании писем из епархии "СУ-848" в качестве возврата перечислило средства на счета более 50 фирм, которые никакого отношения к строительству не имели, но были контрагентами Екатеринбургской епархии.

В 2017 году суд приговорил Попельнюхова к семи годам лишения свободы. Он свою вину не признал.

В 2015 году из дела Попельнюхова были выделены материалы в отношении руководства КБАЛ. Следствие предъявило Масляеву обвинение в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) по одному эпизоду вывода средств, выделенных на оборудование для патронного завода. Речь шла о договоре КБАЛ с фирмой-однодневкой по информационно-консультационному сопровождению за вознаграждение в несколько миллионов рублей. Масляев в суде валил вину на своего заместителя, однако ему вынесли обвинительный приговор.

С учетом нового уголовного дела ущерб от действий прежнего руководства КБАЛ в рамках контракта с Венесуэлой может вырасти до 700-800 миллионов рублей.

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