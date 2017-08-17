Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны, сообщает каталонская полиция. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.
Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.
Власти также намерены закрыть станции метро и железнодорожные станции, находящийеся в районе инцидента.
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