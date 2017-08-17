17.08.2017, 18:36

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны

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bbcrussian.com
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Hispaania politsei
фото иллюстративноеFoto: CRISTINA QUICLER, AFP

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны, сообщает каталонская полиция. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.


Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.


Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.


Власти также намерены закрыть станции метро и железнодорожные станции, находящийеся в районе инцидента.


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