17.08.2017, 18:36

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны

дополнено в 18:55
bbcrussian.com
EST
Hispaania politsei
фото иллюстративноеFoto: CRISTINA QUICLER, AFP

Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны, сообщает каталонская полиция. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.


Газета El Pais отмечает, что власти пока не связывают произошедшее с терроризмом. Местные СМИ также сообщают, что водителю микроавтобуса удалось скрыться.


Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.


Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.


Ростуризм сообщил, что находится на связи с дипломатами и выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.


Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

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