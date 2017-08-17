Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны, сообщает каталонская полиция. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Инцидент произошел возле площади Каталонии в самом начале пешеходного бульвара Рамбла, который является одним из основных мест скопления туристов.



Газета El Pais отмечает, что власти пока не связывают произошедшее с терроризмом. Местные СМИ также сообщают, что водителю микроавтобуса удалось скрыться.



Место происшествия оцеплено, полиция обратилась к жителям города и туристам с просьбой не приближаться к району вокруг площади Каталонии.



Закрыты близлежащие станции метро и железнодорожные станции, а также магазины и рестораны.



Ростуризм сообщил, что находится на связи с дипломатами и выясняет, есть ли среди пострадавших россияне.



Барселона является одним из популярных направлений отдыха у россиян в это время года.

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