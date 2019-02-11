Михаил Саакашвили: я собираюсь вернуться в Грузию и в Украину

- Во-первых, я считаю, что наш кандидат не проиграл, у него украли выборы. У нас есть огромное количество доказательств, в том числе подтвержденные международными наблюдателями, что были массовые подтасовки. Просто одна цифра: после первого тура правительственный кандидат добавил себе в два раза больше голосов — при всем том, что все остальные оппозиционные кандидаты, которые не прошли во второй тур, поддержали нашего кандидата или, как минимум, голосовали против (кандидата Саломе Зурабишвили. — Ред.). О чем это говорит? О массовой подтасовке.

Статистически так невозможно, никто не удваивает результат первого тура, нигде. Выборы подтасованы, и люди в Грузии это знают. Точно так же, как это знали в Венесуэле. Там людям на то, чтобы организоваться, понадобилось больше шести месяцев, в Армении — больше месяца, в Грузии — два, три, четыре месяца, и кипение народного гнева достигнет пика. Несмотря на то, что я имею революционную предысторию, революции — не мой первый выбор и не мой первый инстинкт. Я несколько лет строил и развивал страну. Для меня самое естественное — просто развиваться и идти вперед. Но если для этого нужно, чтобы народная воля четко была выражена мирным путем и были убраны препятствия для развития, то надо это тоже делать.

Поэтому будем заниматься организацией людей в Грузии и будем организовывать грузинскую эмиграцию. Поймите, что диаспора переводит на родину больше половины грузинского национального бюджета. Естественно, люди имеют право на то, чтобы к ним прислушивались.

- А что вы собираетесь делать, чтобы к их мнению прислушались?

- Мы делаем несколько вещей. Во-первых, эти люди помогают оппозиции в Грузии, в том числе финансовыми отчислениями, потому что другого источника у них особо и нет — как и в Украине или в Молдове. Мы будем организовывать банки мигрантов. То есть, люди, перечисляющие деньги на родину, будут перечислять их через свой банк. Мы хотим пригласить ведущих, с большим опытом, международных банкиров сделать такой банк, зарегистрировать его в хорошей европейской стране. Прозрачно, чисто. Часть доходов от работы банка пойдет на возвращение и реинтеграцию эмигрантов в Грузию. Более того, когда поменяется власть, государство Грузия будет главным акционером. Та же проблема в Украине и Молдове: не можем мы себе позволить потерять этих людей.

- Сегодня вы заняты грузинскими проблемами. Ваш украинский этап уже позади?

- Нет. Первое, чего я жду, что Порошенко проиграет эти выборы. У нас было собрание нашей партии. Я собираюсь включаться на большое собрание "Руха нових сил" — партии, которую я возглавляю, через неделю. Они будут готовиться к парламентским выборам. Я думаю, что наши страны переплетены. Я не собираюсь сидеть на двух стульях, но: вызовы одинаковы, враги очень похожи, и их реакции на меня очень похожи! Они оба лишили меня гражданства, но никто не осмелился меня судить. Я же не беженец, — да хоть судите своим несправедливым судом, но пустите. Нет уж, сиди тут у себя в Голландии, ты нам не нужен даже в тюрьме. Очень анекдотичная ситуация, не припомню такого ни с кем из политиков за последние, по крайней мере, сто лет, нигде. Это не от того, что я такой уникальный, а просто они очень похожи.

- О предстоящих выборах президента Украины. У Петра Порошенко довольно высокий рейтинг…

- Я не верю в то, что у него высокий рейтинг, и что у него есть большие шансы выиграть. Он выставил ту же схему подкупа, что и в Грузии. У них, по моим данным, около 400 миллионов долларов на сетку подкупа голосов. В Грузии по отношению к численности населения было еще больше. Но просто в отличие от Грузии Украина слишком большая страна. Там и у других партий тоже есть деньги. Мне кажется, что это поможет Украине быстрее избавиться от Порошенко, чем мы смогли пока что избавиться от Иванишвили.

Я не думаю, что изменения во власти автоматически означают быстрый прогресс Украины. На самом деле, у всех кандидатов есть свои проблемы, но если не будет изменений, если не поменять Порошенко на кого-то другого, — не из обоймы Путина — украинское государство просто прекратит свое существование. Не могу я себе представить, что этот человек так цинично отказался от всех своих обещаний перед украинским народом и вдруг опять станет президентом. Украина просто может распасться на много частей. Конечно, Путин этого ждет. Но не он это сделает, а Порошенко, даже без помощи Путина. Поэтому мне кажется, что сейчас стоит вопрос жизни и смерти Украины.

- Скажем, выборы уже состоялись, и на место Порошенко пришел кто-то другой, например, более удобный для Путина…

- Не думаю, что Зеленский или Тимошенко будут более удобными. Для Путина любой президент, который будет пользоваться доверием украинцев и отстаивать существование Украины, будет неудобен. Для Путина удобен только хаос.